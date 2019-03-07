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Чемпион WBC Уайлдер проведет супербой с Бризилом, Уайт остался у разбитого корыта

Сегодня, 10:26

Американский боксер увел соперника у британца Диллиана Уайта

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер. Фото: AFP
Чемпион WBC Уайлдер проведет супербой с Бризилом, Уайт остался у разбитого корыта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d5/4de/5c80d54de365c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d5/4de/5c80d54de365c.jpg Бокс Американский боксер увел соперника у британца Диллиана Уайта

Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) должен стать обязательный претендент на его титул Доминик Бризил (20-1, 18 КО). Ожидается, что бой Деонтея Уайлдера с Домиником Бризилом состоится 18 мая в США.

Напомним, Уайлдер должен был проводить реванш против британца Тайсона Фьюри, но тот отказался от боя после подписания контракта с промоутером Василия Ломаченко Бобом Арумом. Первая встреча боксеров в декабре 2018 года завершилась ничьей.

Бризил же должен был драться с Диллианом Уайтом за титул "временного" чемпиона WBC и статус официального претендента на титул Уайлдера. Благодаря отказу Фьюри его путь к титульному поединку сократили к минимуму.

В этой ситуации третьим лишним остается Диллиан Уайт. Ранее он отказался боксировать с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа на "Уэмбли" – стороны не смогли договориться и гонораре.

Кстати, ранее появлялась информация, что Уайт может сразиться с украинцем Александром Усиком, наш боксер сейчас также находится в поисках соперника для дебютного боя в супертяжах, ведь россиянин Александр Поветкин отказался от боя с Усиком.

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Тег WBC, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Доминик Бризил

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Источники:

Сегодня|Спорт , boxingnews.com.ua

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