Чемпион WBC Уайлдер проведет супербой с Бризилом, Уайт остался у разбитого корыта

Американский боксер увел соперника у британца Диллиана Уайта

Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

Чемпион WBC Уайлдер проведет супербой с Бризилом, Уайт остался у разбитого корыта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d5/4de/5c80d54de365c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d5/4de/5c80d54de365c.jpg 2019-03-07T10:26:07+02:00 Бокс Американский боксер увел соперника у британца Диллиана Уайта

Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) должен стать обязательный претендент на его титул Доминик Бризил (20-1, 18 КО). Ожидается, что бой Деонтея Уайлдера с Домиником Бризилом состоится 18 мая в США.

Напомним, Уайлдер должен был проводить реванш против британца Тайсона Фьюри, но тот отказался от боя после подписания контракта с промоутером Василия Ломаченко Бобом Арумом. Первая встреча боксеров в декабре 2018 года завершилась ничьей.

Бризил же должен был драться с Диллианом Уайтом за титул "временного" чемпиона WBC и статус официального претендента на титул Уайлдера. Благодаря отказу Фьюри его путь к титульному поединку сократили к минимуму.

В этой ситуации третьим лишним остается Диллиан Уайт. Ранее он отказался боксировать с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа на "Уэмбли" – стороны не смогли договориться и гонораре.

Кстати, ранее появлялась информация, что Уайт может сразиться с украинцем Александром Усиком, наш боксер сейчас также находится в поисках соперника для дебютного боя в супертяжах, ведь россиянин Александр Поветкин отказался от боя с Усиком.

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Источники: Сегодня|Спорт , boxingnews.com.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.