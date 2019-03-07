Чемпион WBC Уайлдер проведет супербой с Бризилом, Уайт остался у разбитого корыта
Американский боксер увел соперника у британца Диллиана Уайта
Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) должен стать обязательный претендент на его титул Доминик Бризил (20-1, 18 КО). Ожидается, что бой Деонтея Уайлдера с Домиником Бризилом состоится 18 мая в США.
Напомним, Уайлдер должен был проводить реванш против британца Тайсона Фьюри, но тот отказался от боя после подписания контракта с промоутером Василия Ломаченко Бобом Арумом. Первая встреча боксеров в декабре 2018 года завершилась ничьей.
Бризил же должен был драться с Диллианом Уайтом за титул "временного" чемпиона WBC и статус официального претендента на титул Уайлдера. Благодаря отказу Фьюри его путь к титульному поединку сократили к минимуму.
В этой ситуации третьим лишним остается Диллиан Уайт. Ранее он отказался боксировать с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа на "Уэмбли" – стороны не смогли договориться и гонораре.
Кстати, ранее появлялась информация, что Уайт может сразиться с украинцем Александром Усиком, наш боксер сейчас также находится в поисках соперника для дебютного боя в супертяжах, ведь россиянин Александр Поветкин отказался от боя с Усиком.
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