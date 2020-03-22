Чемпиона мира сняли с рейса после сообщения, что у него коронавирус – это была шутка коллеги

Чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе британец Билли Джо Сондерс подшутил над своим коллегой Джошом Тейлором, владеющим титулами WBA и IBF в первом полусреднем весе. Боксер позвонил в одну из авиакомпаний и сообщил, что Тейлор и его тренер больны коронавирусом. После звонка парочку сняли с рейса.

"Отлично, Билли Джо, твой план сработал. Теперь мы имеем 24-часовую задержку нашего рейса, потому что теперь все здесь думают, что у нас коронавирус. Ты пошутил? Нам сказали, что это не смешно. Сейчас мы находимся под пристальным вниманием, потому что тут с этими делами очень строго", – заявил Дэвисон.

Отметим, что из-за коронавируса под угрозой оказалось проведение следующего боя украинского боксера Василия Ломаченко. Промоутер Ломаченко не уверен, что бой с Лопесом состоится в анонсированную дату. Боб Арум отметил, что пока Василий тренируется на территории Украины.

Также мы писали, что Владимир Кличко во время коронавируса принял участие в социальной рекламе "Останься дома" в Германии. Украинский боксер откликнулся на призыв министерства здравоохранения.

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Видео: Минздрав

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