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Чемпионка по боксу пошла служить в патрульную полицию

29 июля, 17:59

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Призерка чемпионатов Европы Иванна Крупеня будет работать в патрульной полиции Ровенской области

Бывший лидер сборной Украины по боксу Иванна Крупеня решила кардинально изменить свою жизнь. Семикратная чемпионка Украины по боксу и капитан команды "Украинские львицы" станет полицейской! 30-летняя спортсменка, которая выступала в весовой категории до 54 кг, приняла решение пойти на службу в Управление патрульной полиции в Ровенской области, сообщает boxing-mma.com.

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Иванна Крупеня родилась в Ровно. В 2005 году в возрасте 25 лет стала бронзовой призеркой чемпионата Украины по дзюдо, затем семь раз выигрывала чемпионат Украины по боксу. На чемпионате Европы 2009 года завоевала "серебро", на чемпионате Европы 2011 года – "бронзу".

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Крупеня – мастер спорта Украины по дзюдо (2005), мастер спорта международного класса по боксу (2009). Капитан женской украинской команды по боксу "Украинские львицы".

В последнее время Крупеня активно продвигала свои "марафоны" по фитнесу и правильному питанию в социальных сетях.

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В феврале этого года Иванна Крупеня на мотоцикле попала в ДТП в Таиланде. "История с байком случилась вообще неожиданно, когда на улице был дождь, и я не смогла справиться с управлением. У меня был ушиб локтя, гематома на бедре...", – комментировала тогда спортсменка.

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полиция боксер женский бокс Иванна Крупеня

Источник: Сегодня|Спорт

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