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Чемпионка UFC рассказала, как ее с женой едва не пристрелили грабители

7 июня, 19:06

У Джессики Андраде и Фернанды отобрали автомобиль и ценные вещи

Джессика с чемпионским поясом
Джессика с чемпионским поясом. Фото: Instagram

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде рассказала об ограблении, которому она подверглась со своей супругой Фернандой в Бразилии. Напомним, что Андраде со своей женой ехала на машине, когда их остановили вооруженные люди. Напавшие забрали у женщин деньги, телефоны, документы и автомобиль. Позже брошенный автомобиль был обнаружен и возвращен Джессике.

"Когда они забрали машину, то кнопка ручного тормоза все еще была нажата, – цитирует Андраде ESPN. - Грабитель этого не знал и с трудом заставлял машину ехать. Я подумала:  "О, здорово. Теперь он собирается выйти из машины и застрелить нас. Мы облажались". Но Фернанда сказала им о ручном тормозе. После этого им удалось уехать".

Также Андраде рассказала, что она не думала о том, чтобы противостоять вооруженным грабителям, и для нее было важно действовать разумно, чтобы остаться в живых: "Если парень пытается ограбить вас без оружия, тогда вы можете использовать свои навыки для самозащиты. Но когда у него есть пистолет, не рискуй своей жизнью".

Напомним, в мае Джессика Андраде завоевала чемпионский титул в поединке с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас. 

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Тег UFC, смешанные единоборства, Джессика Андраде

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Источники:

AllBoxing , ESPN

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