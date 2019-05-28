Чемпионка UFC сфотографировалась абсолютно голой

Джессика Андраде прикрыла интимные места чемпионским поясом

Джессика с чемпионским поясом. Фото: Instagram

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде опубликовала фотографию с поясом, при этом девушка позировала для снимка в абсолютно голом виде.

В мае Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас. Невероятной силы удар пришелся на шею и голову Роуз, которая после такого нокаута могла стать инвалидом. Благо, обошлось без серьезных последствий. Американка проиграла титул нокаутом, однако все же сумела подняться на ноги.

Напомним, что украинский боец Сергей Спивак под молдавским флагом проиграл дебютный бой в UFC. Наш тяжеловес продержался лишь 50 секунд в поединке с опытным американцем Уолтом Харрисом.

Как сообщалось ранее, нокаут года состоялся в Бирмингеме: там боец вырубил соперника, сделав два полных оборота вокруг себя. Рэймонд Дэниэлс невероятной вертушкой на 720 градусов нокаутировал Уилкера Барруша.

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