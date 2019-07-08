Чемпионка UFC сфотографировалась голой в душе

Аманда Нуньес прикрыла интимные части тела чемпионскими поясами

Аманда Нуньес. Фото: AFP

Чемпионка UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала фотографию с двумя чемпионскими поясами после боя с Холли Холм на турнире UFC 239. При этом Нуньес находилась в момент фото в душе, а ее тело прикрывали как раз два чемпионских пояса.

"После такого вечера мне нужно освежиться", – подписала фото Нуньес.

Напомним, Нуньес отправила Холм в нокаут ударом ногой в голову в первом раунде. Это 18-я победа Нуньес при четырех поражениях. У Холм пятое поражение в 17 боях.

Интересно, что Аманда не первая, кто фотографируется нагишом с трофеем. Ранее чемпионка UFC Джессика Андраде прикрыла интимные места чемпионским поясом. В мае Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема.

Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

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