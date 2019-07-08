Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Чемпионка UFC сфотографировалась голой в душе

8 июля, 19:02

Аманда Нуньес прикрыла интимные части тела чемпионскими поясами

Аманда Нуньес
Аманда Нуньес. Фото: AFP

Чемпионка UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала фотографию с двумя чемпионскими поясами после боя с Холли Холм на турнире UFC 239. При этом Нуньес находилась в момент фото в душе, а ее тело прикрывали как раз два чемпионских пояса.

"После такого вечера мне нужно освежиться", – подписала фото Нуньес.

Напомним, Нуньес отправила Холм в нокаут ударом ногой в голову в первом раунде. Это 18-я победа Нуньес при четырех поражениях. У Холм пятое поражение в 17 боях.

Интересно, что Аманда не первая, кто фотографируется нагишом с трофеем. Ранее чемпионка UFC Джессика Андраде прикрыла интимные места чемпионским поясом. В мае Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. 

Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Чемпион мира Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом ММА:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег MMA, UFC, смешанные единоборства, Аманда Нуньес

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпионка UFC сфотографировалась голой в душе". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом

Стали известны подробности убийства гардеробщицы из Рады

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

Коболев: Украине грозит техногенная катастрофа

Что можно сказать о женщине обратив внимание на форму ее ног

Как работает гибридная силовая установка

Достойный отпор обидчикам: Пельш отныне профессор

Российский боец UFC повторил трюк с открыванием бутылки ногой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 15:43

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:52

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

Вчера, 18:59

Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

Вчера, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

ЧП на «Лошарике»: во время похорон подводников вскрылась деталь

Истребители России и США сцепились над Украиной: подробности

Стали известны подробности убийства гардеробщицы из Рады
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь