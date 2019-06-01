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Чемпионку UFC с женой ограбили на улице в Бразилии: бандиты забрали деньги и машину

1 июня, 19:37

Джессика Андраде и Фернанда Гомес подверглись нападению в городе Нитерой

Фернанда и Джессика
Фернанда и Джессика. Фото: Instagram

В мае Джессика Андраде завоевала чемпионский титул в поединке с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас. 

А на днях Джессика стала жертвой жуткого ограбления. Чемпионка UFC со своей женой Фернандой Гомес ехала на машине по бразильскому городу Нитерой. По дороге авто было остановлено преступниками, которые заставили девушек покинуть автомобиль.

"Джессика в порядке. Бандиты забрали ее документы, машину, телефон и кредитные карты, поэтому накануне мы занимались тем, что восстанавливали документы и блокировали карты. Джессика написала заявление в полицию, теперь они ищут машину. Сейчас мы рады, что не случилось ничего плохого. Все украденное возможно вернуть. И она, и ее супруга в безопасности. Это все, что имеет значение. Они были немного потрясены, поэтому я не стал вдаваться в подробности инцидента. Через пару недель Джессика и Фернандо полетят в США, чтобы провести каникулы, отдохнуть", – рассказал в интервью MMAJunkie.com менеджер спортсменки Тьяго Окамура.

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Тег UFC, смешанные единоборства, Джессика Андраде

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sport24.ru

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