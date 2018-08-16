Чемпионский бой Гвоздика против Стивенсона перенесли на декабрь

По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок между полноценным и "временным" чемпионами организации в полутяжелом весе, канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО), состоится 1 декабря в Монреале (Канада). Ранее сообщалось, что бой Гвоздик – Стивенсон пройдет 3 ноября.

Свой предыдущий бой Александр Гвоздик провел 17 марта, победив Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) единогласным судейским решением. Стивенсон дрался в мае и завершил свой поединок вничью с Баду Джеком (22-1-3, 13 КО). Кроме того, стало известно, что 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальные 35% отойдут команде Гвоздика.

31-летний Александр Гвоздик провел на ринге 15 боев и все выиграл, 12 побед нокаутом. 40-летний Адонис Стивенсон на профи-ринге провел 31 бой – 29 побед (24 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

Ранее Гвоздик заявлял, что готов сразиться с россиянином Сергеем Ковалевым. Украинский боксер жаждет завоевать полноценный титул чемпиона мира. Правда, не так давно Ковалев потерпел поражение от Альвареса и подумывает о завершении карьеры.