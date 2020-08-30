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Чемпионский бой Постол – Рамирес: украинцу прочат роль "мальчика для битья"

30 августа, 01:05

Олег Люлька Олег Люлька

"Ледяному человеку" из-под Киева дают лишь 18 процентов на победу в поединке с более молодым американцем

Аналитики практически не верят в украинского боксера Виктора Постола, которому предстоит бой за два чемпионских пояса против американского обладателя титулов WBC и WBO Хосе Рамиреса. По мнению букмекеров, выигрыш украинца будет большой сенсацией. Напомним, начало поединка в Лас-Вегасе ожидается, по киевскому времени, около 5 утра в воскресенье, 30 августа. Смотреть бой Постол – Рамирес онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Прогноз на бой Постол – Рамирес

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Непобедимого Хосе Карлоса Рамиреса, за спиной у которого 25 выигранных боев, называют большим фаворитом сегодняшнего поединка. На его победу установлен коэффициент 1.14, на победу Постола – 5.00, на ничью – 23.00. Иными словами, вероятность выигрыша 28-летнего американца оценивается в 78 процентов, ничейного исхода – в 4 процента, а выигрыша 36-летнего украинца – всего лишь в 18 процентов.

При этом аналитики склонны считать, что поединок пройдет всю дистанцию – 12 раундов (коэффициент – 1.36). На победу по очкам установлены следующие котировки: Рамирес 1.57, Постол 10.0. На победу нокаутом: Рамирес 3.40, Постол 10.0.

Хосе Рамирес – Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing

Хосе Рамирес – Виктор Постол/Фото Top Rank Boxing

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Тем не менее, несмотря на статус аутсайдера боя, Виктор Постол по прозвищу Iceman (ледяной человек) рассчитывает победить за счет опыта. "Нужно грамотно боксировать с Рамиресом, ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах. Тот опыт, который я имею, думаю, смогу использовать. Годы, конечно, свое берут, но я дам ему бой. Я понимаю, что это, возможно, мой последний шанс стать чемпионом", – говорит украинец.

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прогноз бокс Хосе Рамирес Виктор Постол

Источник: Сегодня|Спорт

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