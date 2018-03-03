Чемпионский бой во "Дворце императоров": сегодня Дмитрий Кучер может завоевать пояс IBO

Украинский боксер проведет бой за чемпионский пояс в крузервейте против Кевина Лерена из ЮАР

Украинский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кучер в субботу, 3 марта, проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBO. Поединок пройдет в городе Кемптон-Парк в Южной Африке по "Дворце императоров", соперник – южноафриканец Кевин Лерена.

Отметим, что титул по версии Международной боксерской организации (International Boxing Organization), или просто IBO, не является одним из четырех основных в мире бокса. Бой за основные титулы (WBC, WBO, IBF и WBA) проведут Александр Усик и Мурат Гассиев 11 мая.

Дмитрий Кучер не выходил в ринг с ноября 2016 года, когда проиграл Марко Хуку единогласным решением арбитров, т.е. украинец не боксировал более 15 месяцев. По этой причине 33-летнего Кучера даже нет в независимом рейтинге boxrec. Дмитрий провел 27 боев на профессиональном ринге: 24 победы, 2 поражения, 1 ничья.

25-летний Кевин Лерена провел в профи 20 боев: 19 побед и 1 поражение. В прошлом году он провел три боя на арене Emperors Palace, где будет проходит и сегодняшний поединок, и во всех одержал победу (дважды по очкам, один раз досрочную). В рейтинге боксеров первого тяжелого веса Лерена занимает относительно скромное 17-е место.

Букмекеры считают боксера из ЮАР явным фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу Лерены равен 1.25, а на победу Кучера – 4.00.

Бой Кевин Лерена – Дмитрий Кучер начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Бой Кучер – Лерена где смотреть

Boxnation (Великобритания)

Cable Onda Sports (Панама)

трансляция на boxing-mma.com