Чемпионский бой во "Дворце императоров": сегодня Дмитрий Кучер может завоевать пояс IBO

Сегодня, 17:31

Украинский боксер проведет бой за чемпионский пояс в крузервейте против Кевина Лерена из ЮАР

Кевин Лерена и Дмитрий Кучер проведут бой за титул IBO. Фото boxing-mma.com
Кевин Лерена и Дмитрий Кучер проведут бой за титул IBO. Фото boxing-mma.com

Украинский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кучер в субботу, 3 марта, проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBO. Поединок пройдет в городе Кемптон-Парк в Южной Африке по "Дворце императоров", соперник – южноафриканец Кевин Лерена.

Отметим, что титул по версии Международной боксерской организации (International Boxing Organization), или просто IBO, не является одним из четырех основных в мире бокса. Бой за основные титулы (WBC, WBO, IBF и WBA) проведут Александр Усик и Мурат Гассиев 11 мая.

Дмитрий Кучер не выходил в ринг с ноября 2016 года, когда проиграл Марко Хуку единогласным решением арбитров, т.е. украинец не боксировал более 15 месяцев. По этой причине 33-летнего Кучера даже нет в независимом рейтинге boxrec. Дмитрий провел 27 боев на профессиональном ринге: 24 победы, 2 поражения, 1 ничья.

25-летний Кевин Лерена провел в профи 20 боев: 19 побед и 1 поражение. В прошлом году он провел три боя на арене Emperors Palace, где будет проходит и сегодняшний поединок, и во всех одержал победу (дважды по очкам, один раз досрочную). В рейтинге боксеров первого тяжелого веса Лерена занимает относительно скромное 17-е место.

Букмекеры считают боксера из ЮАР явным фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу Лерены равен 1.25, а на победу Кучера – 4.00.

Бой Кевин Лерена – Дмитрий Кучер начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Бой Кучер – Лерена где смотреть

Boxnation (Великобритания)
Cable Onda Sports (Панама)
трансляция на boxing-mma.com
украинские боксеры, бой, где смотреть, Дмитрий Кучер

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионский бой во "Дворце императоров": сегодня Дмитрий Кучер может завоевать пояс IBO". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Дмитрий Кучер. Фото Twitter

Украинец Дмитрий Кучер будет боксировать за звание чемпиона мира

6 Декабря 2017, 18:14

Наш боксер проведет бой с Кевином Лереной за пояс IBO

Бокс

Василий Ломаченко занимается уборкой снега

Василия Ломаченко пригласили на Оболонь расчищать снег

1 Марта, 18:31

Чемпион мира по боксу по версии WBO поработал лопатой
Загрузка...

Бокс

Артем Далакян - чемпион по версии WBA. Фото boxing-mma.com

Еще один украинский чемпион мира по боксу: Артем Далакян завоевал пояс WBA

25 Февраля, 10:27

Родившийся в Азербайджане боксер в США победил Брайана Вилорию единогласным решением судей

Бокс

Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото Getty

Украинский и российский боксеры сделали селфи на ринге в Сочи

4 Февраля, 15:38

Александр Усик и Мурат Гассиев поздравили друг друга с выходом в финал Всемирной боксерской суперсерии
Загрузка...