Чемпионский пояс Александра Усика отдали россиянину

Денис Лебедев без боя стал чемпионом мира по версии WBA

Денис Лебедев. Фото: Twitter

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение чемпионский пояс в тяжелом весе украинца Александра Усика отдать россиянину Денису Лебедеву. Причиной стало то, что Усик отказался защищать свой титул и сменил весовую категорию.

Лебедев был чемпионом WBA, однако не смог выступить во Всемирной боксерской суперсерии и был лишен пояса, получив статус "чемпиона в отпуске". Поскольку Лебедев должен был драться с Усиком, ему автоматически отдали чемпионский пояс WBA.

На счету 39-летнего россиянина 32 победы (23 из которых он одержал нокаутом) и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

Напомним, что бой Александра Усика против Карлоса Такама состоится 25 мая в США. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе. Такам же провел 42 боя – 36 побед (28 нокаутом), 5 поражений и 1 ничья.

Как сообщалось ранее, разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинец. В андеркарте главного боя вечера выступит Олег Малиновский.

Бокс. Усик – Такам

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