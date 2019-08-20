Чемпиону UFC грозит полгода тюрьмы

Джон Джонс / Фото: Instagram

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории Джон Джонс 26 сентября предстанет перед судьей по обвинению в нападении.

Инцидент с Джонсом произошел в апреле, когда в стрип-клубе он посадил себе на колени официантку в нарушение правил клуба, стал ее целовать, душить. Суд рассмотрит дело с учетом предыдущих историй правонарушений Джонсом, сейчас ему грозит максимум полгода заключения и штраф до 500 долларов или полгода условного срока.

Напомним, что Джонс заявлял, что желает провести бой в декабре. Президент UFC Дана Уайт заявил, что посмотрел видеозапись инцидента и уверен, что для Джонса все будет хорошо.

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Напомним, что в рамках шоу UFC 239 Хорхе Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC – он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке.

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Кстати, белорус установил рекорд UFC по количеству побед в тяжелом весе: Орловский победил Ротвелла. 17-я победа в тяжелом весе сделала Андрея Орловского рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата.

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