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Чемпиону UFC грозит полгода тюрьмы

20 августа, 09:40

Джон Джонс предстанет перед судом

Джон Джонс

Джон Джонс / Фото: Instagram

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории Джон Джонс 26 сентября предстанет перед судьей по обвинению в нападении.

Инцидент с Джонсом произошел в апреле, когда в стрип-клубе он посадил себе на колени официантку в нарушение правил клуба, стал ее целовать, душить. Суд рассмотрит дело с учетом предыдущих историй правонарушений Джонсом, сейчас ему грозит максимум полгода заключения и штраф до 500 долларов или полгода условного срока.

Напомним, что Джонс заявлял, что желает провести бой в декабре. Президент UFC Дана Уайт заявил, что посмотрел видеозапись инцидента и уверен, что для Джонса все будет хорошо.

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Напомним, что в рамках шоу UFC 239 Хорхе Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC – он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке.

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Кстати, белорус установил рекорд UFC по количеству побед в тяжелом весе: Орловский победил Ротвелла. 17-я победа в тяжелом весе сделала Андрея Орловского рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко в Таиланде:

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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бои без правил UFC Джон Джонс

Источник: mmajunkie

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