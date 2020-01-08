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"Через минуту я убивал его задницу": боец ММА рассказал, как нокаутировал наглого боксера

8 января, 14:32

Деррик Льюис не любит, когда боксеры наглеют

Деррик Льюис

Деррик Льюис / Фото: Instagram

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В декабре в сети появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в UFC в тяжелой весовой категории, жестко нокаутировал боксера за оскорбление.

В зал, где обычно тренируется боец, пришел боксер, который в грубой форме начал утверждать, что боксеры превосходят представителей MMA. Льюис устроил с ним спарринг, который продлился примерно минуту и закончился тяжелым нокаутом.

34-летний Льюис в интервью подкасту UFC Unfiltered заявил, что боксер в течение двух недель открыто проявлял неуважение к соседям по тренировочному залу, а позже пообещал Льюису нокаутировать его.

"И менее чем через минуту я уже убивал его задницу", – сказал боец MMA.

Ранее мы сообщали, что знаменитый боец Макгрегор на Рождество подарил своей семье "Ламборгини". Бывший чемпион мира по смешанным единоборствам всем пожелал доброго вечера.

Кстати, олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA. Кайла Харрисон по очкам победила Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила чек на миллион.

Смотрите также, как Игорь Шмиголь стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

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MMA UFC смешанные единоборства смешанные боевые искусства Деррик Льюис

Источник: Сегодня|Спорт

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