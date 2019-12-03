Черное стройнит: пухлячок Руис рассмешил Джошуа, заявив, что во время нокдауна ему не было больно

Мексиканский чемпион IBF, WBA, WBO и IBO уверен, что у Энтони в руках хороший план на бой

Энди Руис / Фото: Reuters

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7 декабря состоится такой долгожданный бой-реванш между чемпионом мира по четырем версиям Энди Руисом и бывшим чемпом Энтонио Джошуа. Первый в мире бой в супертяжелом весе, который состоится на Ближнем Востоке, будет проходить на специально построенной 15-тысячной арене "Дирия" в самом центре всемирного наследия ЮНЕСКО, известного как дом героев и королей.

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Сегодня к журналистам впервые после длительного перерыва вышли главные действующие лица. Но если Джошуа под стать восточным одеянием придерживался белого дресс-кода, пухлячок Руис выбрал черное, которое, как известно, стройнит. Энди вовсю рассказывал журналистам, что удары британца в первом бою не нанесли ему никакого урона: "Мне не было больно". И это несмотря на то, что мексиканец побывал в нокдауне, поднявшись уже на счет пять. Слова Энди рассмешили у Джошуа.

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"Уверен, у него в руках хороший план на бой, – сказал Руис. – Думаю, он будет боксировать по кругу, пользоваться дистанцией и пытаться работать джебом. Моя же работа – не позволять ему делать это".

Джошуа опровергла слухи, что его отправил в нокдаун спарринг-партнер, а он в наказание выслал его из тренировочного лагеря: "Я уважаю всех своих спарринг-партнеров, которые помогли мне подготовиться физически. Некоторые из них здесь сегодня, все они делают меня лучше, и я уважаю это. Я не посылал никого из них домой".

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