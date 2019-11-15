Четыре года строгого режима за жестокое избиение на пару с девушкой: наказание для российского бойца ММА

Российский боец смешанного стиля осужден на четыре года строгого режима в колонии за избиение прохожего

Марк Белых

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Марк Белых попал на четыре года в колонию строгого режима за жестокое избиение прохожего, которое он совершил вместе со своей девушкой. Описание этого преступления леденит душу.

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Инцидент произошел ночью 3 января 2019 года. 21-летний Марк Белых его и 18-летняя спутница Екатерина Курлаева поругались с проходящим по улице мужчиной в возрасте 34 лет. Боец повалил прохожего на землю и избил, затем они разошлись. Дальнейшие события описывает российская прокуратура:

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"Однако через час злоумышленники вновь увидели проходящего по улице потерпевшего. Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата, после чего обхватил Белых сзади руками за туловище. Курлаева, увидев это, отыскала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину".

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Суд назначил Белых приговор в виде четырех лет колонии строгого режима, Курлаевой – два года колонии общего режима. Осужденные обязаны выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей (около 75 тысяч гривен). Здоровью потерпевшего причинили тяжкий вред: у него зафиксировали переломы пальцев, раны и ссадины головы, а также другие травмы. Интересно, что боец ММА и его девушка не признали вину.

Боец ММА Сергей Харитонов извиняется за поражение:

Сергей Харитонов рассказал о травме колена Видео: Instagram

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