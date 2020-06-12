"Чисора будет биться не в ММА, а с Усиком у меня в саду": промоутер – об убытках из-за коронавируса

Похоже, что следующий бой украинскому боксеру Александру Усику придется провести без зрителей. Его встреча на ринге с британским ветераном Дереком Чисорой постоянно откладывается, но промоутер Эдди Хирн собирается таки всерьез заняться этим поединком. Мы писали, что британский промоутер замахнулся на четыре вечера бокса за один месяц.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании, где собираются биться Усик и Чисора, не особо меняется. Поэтому Хирн, который в последнее время причастен к организации самых ожидаемых боев, не хочет затягивать с этим поединком, смирившись, что тот не принесет много денег. Лучше уж заработать позже на более "крутых" боях, посчитал промоутер, о чем рассказал в интервью IFL TV:

"Я не уверен, что Чисора подерется в ММА [смешанных единоборствах]. Слушайте, может быть, Усик – Чисора состоится в саду Matchroom Boxing. Это еще один бой, где можно было бы заработать несколько миллионов с входных билетов. Но на эти деньги в нынешнее время мы рассчитывать не можем".

На днях будущий соперник боксера Усика заговорил о переходе в смешанные единоборства.

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Тем временем команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри.

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