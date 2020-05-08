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"Чисора как вооруженный бандит, но Усик – коробка с финтами": Фьюри сказал, как закончится бой украинца

8 мая, 18:18

Елена Павлова

Британец очень постарается поймать Александра, который "может ударить"

Британский тренер Питер Фьюри, который приходится дядей чемпиону миру в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, сделал свой прогноз на предстоящий поединок украинца Александра Усика против англичанина Дерека Чисоры. Вечер бокса был запланирован в Лондоне на 23 мая, но позже бой Усик – Чисора перенесли из-за пандемии коронавируса.

По словам Фьюри-старшего, этот бой для британца будет ой каким непростым, поскольку поймать Усика очень сложно. Но и украинцу нужно будет хорошо поработать в ринге.

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"Чисора устроит драку любому. Его имя говорит само за себя. Чисора – воин, он идет до конца. Но Усик – далеко не мальчик для битья. Он очень точен. Я не возражаю против того, что у Александра нет мощи для одного нокаутирующего удара, но он может ударить. Если заглянуть в прошлое Дерека, он всегда выступал не так хорошо против таких боксеров. Как мы знаем, Усик владеет техникой, он просто коробка с финтами. Чисоре предстоит тяжелая битва, но это не значит, что он не может победить", – говорит специалист.

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Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Boxing Scene

"Чисора – природный супертяж, он полон решительности выйти в ринг, как вооруженный бандит. Он изо всех сил постарается поймать Усика, но это очень тяжелая задача. Я вижу, как Усик успешно завершит этот поединок. В целом, я считаю Усика очень умелым и талантливым боксером мирового уровня. Думаю, он точно достигнет успеха", – дает слова Питера Фьюри YouTube-канал vRINGe VISION.

Ранее мы давали прогноз на бой Усика от известного украинского коуча: "Сбить Сашу с ног нереально, он растаскает Чисору на ногах".

Смотрите, как Усик нокаутировал диванного эксперта

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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прогноз тренер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора Питер Фьюри

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