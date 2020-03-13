"Чисора – один из самых больших вызовов в карьере Усика": промоутер украинца не ждет легкий бой

Генеральный директор К2 и промоутер Александра Усика – Александр Красюк считает, что британец Дерек Чисора является удачным оппонентом для украинского боксера в его втором поединке в супертяжелом весе. Ранее мы писали, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку.

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"Многие говорят, что Дерек Чисора – лучший вариант для Усика, чтобы проверить себя в супертяжелом весе. Я с этим согласен. Не согласен только с тем, что говорят, мол, для Александра это будет легкая победа. Думаю, это будет один из самых больших вызовов в его карьере. Дерек знает, что делать в ринге, как двигаться и как наносить удары", – считает Красюк.

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

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"А после того, как Усик закончит дела с Чисорой, мы ждем боя с Джошуа", – добавил промоутер.

Ранее Александр Усик рассказал про ожидания от боя с Чисорой: "Бой з Чисорой будет большим испытанием для меня, и я буду усердно готовится к нему, также как я и готовлюсь ко всем поединкам. Смотрел его бой, когда он бил по лицу Виталия Владимировича, а потом плевался водой в Володю. Думаю, что он уже перерос вот это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться".

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