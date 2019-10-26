Чисора – Прайс: где смотреть бой британских супертяжей за право сразиться с Усиком

Чисора vs Прайс / Фото: Reuters

В субботу, 26 октября, на ринге О2 арены в Лондоне состоится крутая английская рубка – в чисто британской битве супертяжей сойдутся Дерек Чисора и Дэвид Прайс. Этот бой должен начаться около 23:00 в андеркарте финала Суперсерии в первом полусреднем весе Реджис Прогрейc – Джош Тейлор.

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Для украинских болельщиков бой 35-летнего Чисоры и 36-летнего гиганта Прайса ростом 203 см интересен тем, что в нем может определиться следующий соперник Александра Усика. "Все зависит только от самого Усика, – говорит британский сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Мне сказали, что он хочет уже в следующем поединке драться за титул. Но если он передумает, то его бой с победителем схватки между Чисорой и Прайсом станет просто огромным событием в Британии. Наши болельщики без ума от Усика и будут очень рады его возвращению".

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Кстати, ранее Чисора уже бросал Усику вызов: "Ему и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу бой с ним!" – заявил Чисора, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия.

Букмекеры о бое Чисора – Прайс. Аналитики считают Дерека Чисору фаворитом боя. На его победу установлен коэффициент 1.28, на выигрыш Дэвида Прайса – 3.75, на ничью – 28.0. Иными словами, вероятность победы Чисоры оценивают в 72 процента, Прайса – в 25 процентов, а ничейного исхода – в 3 процента.

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Где смотреть бой Чисора – Прайс. В Украине поединок Чисора – Прайс в прямом эфире покажет канал XSport.

Список каналов, транслирующих бой Чисора – Прайс (начало – около 23:00)

канал XSport

канал Матч Боец

канал Матч Планета

канал Матч ТВ

Отметим, что в последнее время все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американский боксер, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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