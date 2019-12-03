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Чисора устроит Усику дуэль взглядов на "Столкновении в дюнах" перед Джошуа и Руисом

3 декабря, 16:08

Украинский и британский супертяжеловесы встретятся в Саудовской Аравии на "мегафайте"

Усику с Чисорой скучно не будет

Усику с Чисорой скучно не будет

Украинский уже супертяжеловес Александр Усик собирается посетить большой вечер бокса, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В главном поединке в матче-реванше Энтони Джошуа и Энди Руис-младший будут биться за пояса WBA, WBO, IBF. Там же находится и британец Дерек Чисора, с которым Усику пророчат ближайший бой.

Датой поединка называют февраль 2020 года, а точное число еще не озвучено. Как нам сообщил менеджер крымчанина Александр Красюк, "точная" информация о назначении боя на 8 или 29 февраля пока не соответствует действительности. Переговоры ведутся, но контракт не подписан. К слову, британец Чисора пребывает в лагере соотечественника Джошуа, помогая ему готовиться в спаррингах. Как мы писали, один из спарринг-партнеров отправил Энтони в нокдаун.

Там что встреча Усика и Чисоры в Саудовской Аравии практически неизбежна. А зная характер Дерека, который в свое время позволил себе плюнуть в лицо Владимиру Кличко, можно не сомневаться, что британец попробует сразу завладеть психологическим преимуществом над Александром.

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бокс столкновение Саудовская Аравия Александр Усик реванш Дерек Чисора

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