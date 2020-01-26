Чисора выгоднее для Усика сейчас, чем Джошуа: промоутер раскрыл все карты украинца

В течение нескольких дней лагерь Усика объявит о бое с британцем, плюнувшим во Владимира Кличко

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

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Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, почему для его подопечного сейчас выгоднее встретиться с Дереком Чисорой, чем с Энтони Джошуа. Как мы писали ранее, следующий бой Усик проведет с Чисорой, осталось определиться с датой.

"Энтони Джошуа проведет обязательную защиту с Кубратом Пулевым, а Александр Усик встретится с Дереком Чисорой, – заявил промоутер Александр Красюк. – Мы получим дополнительный объем аудитории для Усика, поскольку успешное выступление против Чисоры даст возможность ему стать более популярным, известным и привлечь больше внимания к своей персоне"

Смотрите, как Чисора в свое время плюнул во Владимира Кличко

"Если Джошуа сейчас встретится с Усиком, то он будет вынужден отказаться от пояса IBF. А так у нас будут рычаги, чтобы оставить пояс там, где он должен быть, там, где нам удобно, чтобы он находился", – добавил Александр Красюк

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

"Мы пока не можем подтвердить официально, что бой Усик – Чисора состоится 28 марта. У нас есть несколько обстоятельств, которыми мы сейчас занимаемся и в течение последующих 3-4 дней будет принято окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка", – уточнил промоутер Александра Усика

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Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

"Усик настроен на поединок с Джошуа. Мы несколько раз встречались, и для него нет разницы боксировать с ним сейчас или осенью. В Украине он – звезда номер один. В мире – еще нет. Для того чтобы выстроить его персону в нужном формате для этого поединка, я думаю, что успешного выступления против Дерека Чисоры было бы достаточно", – подытожил Александр Красюк

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Напомним, на днях Усика в Киеве остановила полиция. В качестве причины полицейский назвал тот факт, что у спортсмена – Lexus, и такие автомобили довольно часто угоняют.

Видео: Instagram

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