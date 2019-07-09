"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Александр Усик. Фото: Instagram

Александр Усик выложил видео своих первых тренировок после того, как из-за разрыва бицепса он выбыл из строя и вынужден был отменить поединок против Карлоса Такама, который должен был состояться еще 25 мая. Перед дебютом в супертяжелом весе Усик танцует в ринге и резвится с боксерской грушей. На вопрос – Саня, как дела? – Усик отшутился: "Дела у прокурора. У нас – лето. Все зашибись, мы в зале! Тот, кто пашет, тот и кушает". И на этом слове Александр потряс грушу левым боковым.

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Между тем подписчиков Александра Усика в Instagram видео с тренировки, которое он выложил, насторожило. По мнению многих болельщиков, от былой резвости и маневренности Усика, за счет которой он изматывал своих противников и удостаивался сравнений с Эвандером Холифилдом, и след простыл. Подписчики Усика с тревогой обсуждают его вес.

Хорошие бока наел

Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?

Чот ты медленный стал

Так тренировка не пиковая, зачем убиваться?

Как мы писали ранее, Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе. "Даже если его рука будет идеальна на 100%, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Он не большой панчер", – заявил Дэвид Хэй.

Также сообщалось, что потенциальный соперник Александра Усика по его дебютному бою в супертяжах, который должен состояться в сентябре-октябре, разнес в пух и прах статус украинца. Карлос Такам назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO. "Я был очень удивлен услышать это. Он ни единого боя не провел в этом дивизионе. Поэтому все обескуражены", – сказал Такам.

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Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

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