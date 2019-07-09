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"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram

Александр Усик выложил видео своих первых тренировок после того, как из-за разрыва бицепса он выбыл из строя и вынужден был отменить поединок против Карлоса Такама, который должен был состояться еще 25 мая. Перед дебютом в супертяжелом весе Усик танцует в ринге и резвится с боксерской грушей. На вопрос – Саня, как дела? – Усик отшутился: "Дела у прокурора. У нас – лето. Все зашибись, мы в зале! Тот, кто пашет, тот и кушает". И на этом слове Александр потряс грушу левым боковым.


Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Между тем подписчиков Александра Усика в Instagram видео с тренировки, которое он выложил, насторожило. По мнению многих болельщиков, от былой резвости и маневренности Усика, за счет которой он изматывал своих противников и удостаивался сравнений с Эвандером Холифилдом, и след простыл. Подписчики Усика с тревогой обсуждают его вес.

  • Хорошие бока наел
  • Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?
  • Чот ты медленный стал
  • Так тренировка не пиковая, зачем убиваться?

Как мы писали ранее, Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе. "Даже если его рука будет идеальна на 100%, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Он не большой панчер", – заявил Дэвид Хэй.

Также сообщалось, что потенциальный соперник Александра Усика по его дебютному бою в супертяжах, который должен состояться в сентябре-октябре, разнес в пух и прах статус украинца. Карлос Такам назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO. "Я был очень удивлен услышать это. Он ни единого боя не провел в этом дивизионе. Поэтому все обескуражены", – сказал Такам.

Смотрите, чем питается Александр Усик


Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

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Тег бокс, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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