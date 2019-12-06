Что говорит "этот старикашка" Кличко: какие советы дал "чемпиону по кроссвиту" Джошуа украинец

Владимир позвонил британскому супертяжу в Саудовскую Аравию и сказал, как вести себя перед боем с Руисом 7 декабря

Кличко снова может выйти против Джошуа / Фото: Getty Images

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7 декабря состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом мира по четырем версиям Энди Руисом и претендентом Энтонио Джошуа. Первый в мире поединок супертяжелом весе, который примет Ближний Восток, будет проходить на специально построенной 15-тысячной арене "Дирия" в самом центре всемирного наследия ЮНЕСКО, известного как дом героев и королей.

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Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Накануне Джошуа рассказал, что во время его пребывания в Саудовской Аравии ему позвонил украинская легенда супертяжелого дивизиона Владимир Кличко дал ему много ценных советов: "Кличко также сказал мне, чтобы на этой неделе я держал подальше свой телефон и не подвергался слишком много внешним воздействиям, потому что мои собственные убеждения – это то, что важно на этой неделе". Сам Кличко уверен в победе Джошуа над Руисом в матче-реванше.

"Я его считаю своим другом и наставником, – говорит британский боец. – До сих пор вспоминаю, как перед нашим поединком в 2017 году Владимир назвал меня "чемпионом по кроссфиту". Я тогда еще подумал: "Знает ли этот старикашка, что говорит?" А он просто хотел сказать, что сами по себе физические данные в боксе – далеко не главное. И с точки зрения именно боксерской подготовки он был лучше меня, потому что проводил больше времени в ринге".

Ранее мы рассказывали о сумасшедшем гонораре Джошуа за поединок с мексиканцем Руисом в Саудовской Аравии.

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