Что собой представляет соперник Ломаченко: золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины

Хайтек "перепрошился" и 12 мая впервые будет муштровать легкий вес в профи. Из категории 57-59 кг Василий Ломаченко переходит в до 61,2. Во втором полулегком уже делать нечего: с кем Ломаченко ни защищал пояс WBO, угол соперника досрочно снимал своего бойца (четырежды!). Да и объединительных с Берчельтом и Мачадо так и не добились.

"Откровенно говоря, меня это начинает раздражать, – сетовал Василий. – Каждый боец думает о своем наследии, и я не исключение". А раздражение до Линареса доведет. Лома согласился на бой с венесуэльским "Золотым мальчиком" и попробует отобрать у него "легкие" пояса WBA и The Ring. Но признает, что Хорхе – "очень опасный соперник. У него есть скорость и, что самое главное, боксерский IQ". Встретиться договорились в знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, а покажут бой по ESPN.

Готовился традиционно с папой-тренером Анатолием Ломаченко в США, где, помимо боксерской подготовки, успел попрактиковать дальний бросок в баскетбольную корзину, "пытаясь быть, как Стефен Карри", звезда НБА, и получить в подарок бейсбольную биту с автографом чемпиона MLB Карлоса Корреи из "Хьюстон Астрос".



Посмотрим, насколько важная персона стоит у Ломы на пути дальше.

КОРОЛЬ-ДРОВОСЕК. "Золотой мальчик", как Линареса прозвал один из его первых тренеров Антонио Эспаррагоса, вырос нескромным: себя величает Королем и Молнией. Соответственно, носит корону (после удачного боя) и гордится своей скоростью. Во время тренировок, которые у него проходят под родные латиноамериканские ритмы, успевает крикнуть: "Let’s go!" ("Поехали!"), когда наносит удар. И если Василий уделяет время тренировкам мышления, глядя на таблицы с цифрами, то "золотого" в разгаре подготовки можно застать за рубкой дров.



ДВЕ РОДИНЫ. Хорхе переехал тренироваться из Венесуэлы в Японию, когда ему было 17 лет. Теперь называет ее своим вторым домом. "Иногда перед боем мне нужно вернуться в Японию, чтобы перезагрузиться и найти концентрацию", – говорит Линарес, готовившийся к бою с Ломой в Лас-Вегасе. Кстати, в США был без коуча Исмаэля Саласа: тот в Британии отдавал все силы супертяжу Дэвиду Хэю для его реванша с Тони Белью. Безуспешно. Его заменил американец Руди Эрнандес.



О корнях Линарес не забывает, но навещать Венесуэлу не спешит, из-за криминальной обстановки. Когда в 2015-м он проводил там бой, на его брата напали, но все обошлось: только машину угнали. "Сейчас в моей стране тяжелые времена, – объясняет боксер. – В Венесуэле тебя могут убить за килограмм муки. Там больше нельзя жить в безопасности".



А ЖЕНА ЛЮБИТ... ЛОМУ. Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко, и заявила, что если бы он дрался с Пакьяо, с которым, кстати в 2011-м спарринговал Линарес, то победил бы украинец. С Хорхе воспитывают трехлетнюю дочь Хлою. И, как это сейчас модно, создали для малышки страничку в Instagram: выкладывают там всякую милоту, ролики, где девочка наносит себе макияж, и фото крохотных кроссовок от Майкла Джордана.



"ЖУЙ, МАЛЬЧИК". "Он ловкий технарь, но собирается откусить больше, чем сможет прожевать", — пишет о Линаресе BoxingScene. А бывший тренер венесуэльца Фредди Роуч намекает, что Хорхе уже стареет, хотя его опыт в этой весовой категории, "конечно, может стать большим-большим плюсом".

Линарес в курсе, что его ждет, но цену себе знает. Вот, что он говорит об украинце: "Ломаченко здорово комбинирует, мастерски работает ногами. Но ему предстоит бой с парнем, намного крупнее его. И я не такой, как все: я не собираюсь стоять истуканом. У Василия была блестящая карьера в любителях, а стоило ему встретиться с таким сильным и опытным соперником, как Салидо, он проиграл. Остальные же не представляли из себя ничего особенного. А последний бой с Ригондо я не досмотрел: просто стало скучно". Были и более резкие высказывания: "Твой отец дал тебе правильное имя, ведь ты vaSilly (англ. silly — глупый), если хочешь этого поединка". Или: "Единственным королем, которого ты сразишь, будет Burger King", – заявил Линарес в подписи под фото с жирным бургером, возле которого была прифотошоплена голова Ломаченко. Кажется, кого-то задела фраза от украинца: "Те, кто сами называют себя королями, ими не являются. Корону нужно заслужить".

Напомним, что Украина занимает пятое место в рейтинге самых успешных стран в профессиональном боксе. Впереди – только США, Япония, Великобритания и Мексика.