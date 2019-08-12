Чудовищный нокаут в боях на голых кулаках, после которого бойцу пришлось завершить карьеру

Боец Смешанных боевых искусств (ММА) Джонаван Вистанте проиграл Калебу Харрису на турнире боев на кулаках Bare Knuckle FC 7. Вистанте отправили в нокаут прямым ударом справа. Сразу после боя Вистанте объявил о завершении карьеры.

"Это была хорошая карьера. Первый профессиональный бой я провел в 16 лет. Я наслаждался каждой минутой, но я слишком долго не мог понять, что мои дети и семья гораздо важнее, чем мои мечты и планы. Люблю всех, кто поддерживал меня на протяжении карьеры", – написал Вистанте в Twitter.

Вистанте завершил карьеру с результатом 9 побед и 9 поражений в ММА. В 2012 году он пытался пробиться в UFC, но проиграл Майклу Кьезе в первом бое на турнире The Ultimate Fighter 15.

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