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Чудовищный нокаут в боях на голых кулаках, после которого бойцу пришлось завершить карьеру

Сегодня, 18:34

Калеб Харрис вырубил Джонавана Вистанте эффектным ударом в бороду

Боец Смешанных боевых искусств (ММА) Джонаван Вистанте проиграл Калебу Харрису на турнире боев на кулаках Bare Knuckle FC 7. Вистанте отправили в нокаут прямым ударом справа. Сразу после боя Вистанте объявил о завершении карьеры.

"Это была хорошая карьера. Первый профессиональный бой я провел в 16 лет. Я наслаждался каждой минутой, но я слишком долго не мог понять, что мои дети и семья гораздо важнее, чем мои мечты и планы. Люблю всех, кто поддерживал меня на протяжении карьеры", – написал Вистанте в Twitter.

Вистанте завершил карьеру с результатом 9 побед и 9 поражений в ММА. В 2012 году он пытался пробиться в UFC, но проиграл Майклу Кьезе в первом бое на турнире The Ultimate Fighter 15.

Ранее мы опубликовали жуткий нокаут в женских боях без правил: бразильянка Андраде чуть не сломала шею сопернице. Сумасшедший по силе удар пришелся на затылок американки, которую с огромной силой швырнули на канвас.

А Хорхе Масвидаль стал автором самого быстрого нокаута в UFC (абсолютного бойцовского чемпионата). Американский боец победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд.

Смотрите эффектный нокаут в исполнении Василия Ломаченко

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Источник: sport24.ru

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