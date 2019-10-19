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Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев

19 октября, 09:42

Тайсон Фьюри пообщался с Александров

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и линейный чемпион мира Тайсон Фьюри встретились перед боем Гвоздика и Бетербиева. Кстати, смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.

После того, как Цыганский Король пообщался с журналистами, он подошел к Усику, чтобы с ним поздороваться. Фьюри в шутку проверил состояние Александра после боя с Уизерспуном. Мы проводили текстовую трансляцию боя Усик – Уизерспун с подробным описанием всех раундов.

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Смотрите обзор боя Усик – Уизерспун:

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри, дескать, британец готов боксировать с ним одной рукой. "Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", – заявил Александр.

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Кстати, назван гонорар Тайсона Фьюри за бой с "бомжом". Стали известны новые подробности грядущего поединка между известным британским боксером Тайсоном Фьюри и рестлером из США.

Алина Шатерникова рассказала о поведении одиозного британского боксера Тайсона Фьюри:

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Гвоздик

Источник: Сегодня|Спорт

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