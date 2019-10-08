"Цыган против бомжа": Тайсон Фьюри схлестнулся со звездой реслинга на ринге

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский боксер Тайсон Фьюри по кличке "Цыганский король" устроил потасовку со звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу SmackDown. Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе назвал своего оппонента бомжом и пообещал с ним поквитаться.

"Меня пригласили на шоу Monday Night Raw. Я буду там, но, если Брон Строумэн не начнет нормально себя вести, я дам волю своим рукам. Он большой бомж", – написал Фьюри у себя в Twitter.

Судя по всему, Строумэн вел себя плохо, поэтому Фьюри решил научить его британским манерам и схлестнулся прямо на ринге. Бойцов попытались разнять охранники, но даже десять человек не смогли сдержать супертяжеловеса, который прорвался к оппоненту и набросился на него. Естественно, потасовка оказалась не настоящей, а частью грандиозного шоу, ведь Фьюри пока не может боксировать из-за рассечения в предыдущем бою.

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Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

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