Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тайсон Фьюри. Фото Instagram.

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8dc/3b0/5c78dc3b094ef.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8dc/3b0/5c78dc3b094ef.png 2019-03-01T09:22:24+02:00 Бокс Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

30-летний британский супертяж Тайсон Фьюри в пятый раз стал отцом. Об этом в своем Instagram написала жена боксера Пэрис:

"Наш новый выпуск. Мальчик родился в 7:30. На три недели раньше, но все равно идеально. Мы чувствуем себя хорошо. Здесь вместе с Тайсоном рады и здоровы, спасибо Богу".

У Фьюри по прозвищу Цыганский Король и Пэрис, которые женаты уже девять лет, уже подрастали две дочки — Венесуэла и Валенсия Амбер, а также два сына — Принц Джон Джеймс и Принц Тайсон Фьюри II. Теперь сыновья вышли вперед – счет 3:2 в их пользу. Имя, которое дадут новорожденному, пара пока что не разглашает.

При этом Фьюри не раз заявлял, что его сыновья будут продолжать семейную традицию и обязательно станут боксерами, потому что бокс генетически заложен в корнях этой семьи.

Напомним, в 2015 году Тайсон Фьюри, победив Владимира Кличко, отобрал у него пять чемпионских поясов.

Как сообщалось, за пять боев Тайсон Фьюри заработает 100 млн долларов.

Также сообщалось, что реванша Уайлдер – Фьюри не будет."Реванш между Уайлдером и Фьюри официально не состоится. В то время как Уайлдер подтвердил готовность защищать свой титул в реванше, Фьюри проведет еще один бой в ожидании, что реванш состоится позже", – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

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