"Цыганский король" очень зол и обозвал Усика бомжом

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал WBO за их решение назначить Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO. Ранее мы рассказывали, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя.

Отметим, что президент WBO, Пако Валькарсель предложил Фьюри бой против узбекистанского проспекта Баходира Жалолового, на что Тайсон жестко отреагировал, попутно задев Усика.

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

"Может быть, я бы и послушал вас, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить", – сказал Фьюри.

Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, что 22-го февраля Тайсон Фьюри проведет второй бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Мы уже сообщали, что назначена предварительная дата "рубки" Усика и Чисоры. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сказал промоутер Эдди Хирн.

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