Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

"Цыганский король" очень зол и обозвал Усика бомжом

8 января, 08:27

Тайсон Фьюри недоволен решением WBO

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал WBO за их решение назначить Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO. Ранее мы рассказывали, что Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя.

Отметим, что президент WBO, Пако Валькарсель предложил Фьюри бой против узбекистанского проспекта Баходира Жалолового, на что Тайсон жестко отреагировал, попутно задев Усика.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

"Может быть, я бы и послушал вас, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить", – сказал Фьюри.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Читайте также: астропрогноз-2020 для украинского спорта – Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг

Напомним, что 22-го февраля Тайсон Фьюри проведет второй бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Мы уже сообщали, что назначена предварительная дата "рубки" Усика и Чисоры. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сказал промоутер Эдди Хирн.

Смотрите также, как в США Украинский вечер бокса завершился абсолютным триумфом наших парней

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс боксеры Александр Усик Тайсон Фьюри

Источник: Boxing Scene

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA
Олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMAБокс
"Это мой природный предел": Ломаченко сделал заявление о своем будущем в боксеБокс
Беринчик готовится к
Беринчик готовится к "самому ожидаемому бою 2020 года" в MMA: есть дуэль взглядовБокс
Одним ударом: как Федор Емельяненко отправил
Одним ударом: как Федор Емельяненко отправил "Ярость" в нокаутБокс
Последний нокаут
Последний нокаут "Императора" в Японии: фанаты негодуют из-за "пухлого старика"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...