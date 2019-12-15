"Цыганский король" остался без "барона": Фьюри в поисках чего-то нового

Бен Дэвисон и Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри больше не будет сотрудничать с Беном Дэвисоном и ищет нового тренера.

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"Тайсону и мне пришлось принять решения, которые привели к тому, что наше сотрудничество подошло к концу. Мы остаемся друзьями", — приводит слова Дэвисона в своем Twitter журналист Майкл Бенсон.

22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри проведет реванш с американцем Деонтеем Уайлдером. Первый бой между боксерами, прошедший 1 декабря 2018 года, завершился вничью раздельным решением судей. Пока нет информации, кто будет готовить американца к этому поединку.

"Нам с Тайсоном пришлось принять решение по поводу наших карьер.Мы прекращаем рабочие отношения, но остаемся друзьями. Фьюри побьет бомжа Уайлдера" – написал Дэвисон у себя в Twitter.

Ранее Фьюри заявил, что намерен выступать в смешанных единоборствах, а тренировать его будет Конор Макгрегор.

Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.

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