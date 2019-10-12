Цыганский Король подался в рестлеры и подерется с "большим бомжом"

Тайсон Фьюри (справа) / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вскоре дебютирует в рестлинге. Цыганский Король 31 октября подерется с рестлером Броном Строумэном в рамках шоу WWE Crown Jewel, которое состоится в Саудовской Аравии. Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе назвал своего оппонента бомжом и пообещал с ним поквитаться.

Ранее Тайсон побывал на вечере рестлинга в США, где устроил перепалку с легендой этого вида спорта американцем Броном Строумэном. Тогда британский боксер устроил грандиозное шоу на ринге.

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Последний бой Фьюри провел в сентябре 2019 года против Отто Уаллина, над которым одержал тяжелую победу.

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Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова рассказала о поведении одиозного боксера Тайсона Фьюри:

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