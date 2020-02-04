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"Цыганский король" пообщался с легендарным бойцом на голых кулаках и вымажет руки керосином

4 февраля, 13:56

Именно к таким методам прибегнет Фьюри перед боем с Уайлдером

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своей нестандартной программе подготовки к поединку за титул WBC против Деонтея Уайлдера. Ранее Усик дал прогноз на бой несостоявшегося самоубийцы – украинец ставит на его соперника.

– Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин – так они укрепляются. Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы действительно укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже собираюсь попробовать, – рассказал Фьюри.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA, IBF и WBO Тайсона Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. Матч-реванш состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.

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Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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Источник: The Sun

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