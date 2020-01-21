"Цыганский король" после реванша с Уайлдером готов провести поединок с бойцом UFC

Тайсон Фьюри

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри недавно был гостем программы Ариэля Хельвани на радио ESPN и конкретизировал свое желание провести поединок против одного из чемпионов UFC.

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"Я не хочу поединка по смешанным единоборствам, кататься по полу и все такое прочее, нет. Но я бы подрался с одним из их чемпионов в маленьких перчатках. Возможно в клетке, но по правилам бокса. Думаю, это было бы интересно. Четырехунцовые перчатки UFC были бы хороши для меня", – сказал Фьюри.

"После победы над Деонтеем Уайлдером в следующем месяце я намерен встретиться с Даной, и мы дадим этому ход, посмотрим на суммы и подумаем, есть ли в этом смысл. Любой боец с той стороны, имеющий возможность и желание получить трепку от чемпиона мира в супертяжелом весе, будет желанным соперником для меня", – отметил боксер.

22 февраля Фьюри предстоит поединок против чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, а потом он готов обсудить бой против одного из бойцов UFC с Даной Уайтом.

Отметим, что первый бой между непобедимыми Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Что касается реванша 22 февраля, то его фаворитом букмекеры называют Тайсона Фьюри.

Смотрите пресс-конференцию Уайлдера и Фьюри

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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