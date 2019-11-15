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Цыганский король после ринга готов покорять теннисный корт

15 ноября, 18:57

Тайсон Фьюри хочет попробовать себя во всем

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями по поводу своего будущего

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31-летний британский боксер признался, что вскоре может завершить профессиональную карьеру. По словам линейного чемпиона супертяжелого дивизиона, он планирует провести еще три боя, после чего не исключает, что уйдет из бокса.

"Не могу говорить о своей преданности боксу. Не могу ничего обещать болельщикам. У меня осталось три боя. В моем контракте сказано: "Еще три боя и Фьюри уходит". Я могу стать теннисистом или кем-то еще. Я знаю, что могу достичь успеха в любом виде спорта", – сказал Тайсон Фьюри.

Напомним, что 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман. Фьюри сумел одержать досрочную победу.

Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

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Источник: BoxingTalk

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