Цыганский король сошел с ума и бросил вызов Санта-Клаусу

Тайсон Фьюри решил побиться со всеми

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри бросил вызов сказочному персонажу Санта-Клаусу. Боксер выложил фотографию у себя в instagram, на которой изображен он и Санта-Клаус.

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"Я вызываю большого бродягу Санту. Теперь и он хочет со мной драться. Что думаете? Цыганский король против Санты", – написал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести поединок по правилам ММА. Глава UFC Дана Уайт сообщал, что готов организовать бой для боксера.

Напомним, в последнем поединке Фьюри победил Отто Уаллина. Всего на счету Фьюри 29 побед при одной ничьей.

Напомним, что 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман. Фьюри сумел одержать досрочную победу.

Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

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