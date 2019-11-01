Цыганский король уничтожил "бомжа" в рестлинге и готов сразиться в клетке с чемпионом UFC

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов подраться с лучшими тяжеловесами смешанных единоборств (UFC).

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"Я серьезно настроен к дебюту в ММА. Я говорил с Конором МакГрегором, и мы готовы к рок-н-роллу. Так что да, я думаю, что мы можем сделать что-то грандиозное. Дана Уайт, позвони мне", – рассказал боксер.

"Кто является чемпионом мира в тяжелом весе в UFC? Стипе Миочич. Я буду готов подраться с ним в мгновение ока, без проблем, или с Фрэнсисом Нганну. Любой из тяжеловесов, которые у них есть, я не боюсь никого из них. Я – Цыганский Король", – заявил Фьюри.

Напомним, что 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил рестлер-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман, Фьюри сумел одержать досрочную победу.

Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

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