"Да, Усик и Ломаченко не идеальны, но они любят Украину": чемпионка мира встала на защиту боксеров

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова решила выступить в защиту двух знаменитых украинских чемпионов, обвиненных в антиукраинской деятельности. Вчера стало известно, что Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца".

В своем обращении в Facebook бывшая чемпионка мира написала:

"Василий Ломаченко и Александр Усик. Лучшие в своем деле. Украинские атлеты, много лет находящиеся в топе различных мировых спортивных рейтингов... Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке, да в конце концов они могут быть подвержены влиянию адептов советского союза. Они же просто люди… Их любовь к Украине может быть иная, чем у создателей "Миротворца", но я абсолютно точно знаю, что ОНИ ЛЮБЯТ Украину, что они ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, что они гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях. Когда я лично с Василием обсуждала, какая цветовая гамма должна быть у команды "Украинские Атаманы", именно Василий однозначно сказал "исключительно жовто-блакитна". И само название клуба было придумано Василием. А с каким уважением перед каждым боем эти ребята у себя раздевалке развешивают укр.флаг. А разлетевшийся по миру гопак в исполнении Саши Усика после победного золотого боя на ОИ в Лондоне, вы думаете это была постанова?! Нет, так пела его душа, через этот танец – танец укр. народа – Саша выразил радостные эмоции победы".

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