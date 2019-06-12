Далакян провел "дуэль взглядов" со своим соперником перед чемпионским боем в Киеве

Чемпион мира WBA Артем Далакян и претендент из Таиланда Саравут Таворнхам впервые встретились лицом к лицу

Саравут Таворнхам и Артем Далакян.

В Киеве состоялась первая очная встреча не знавшего поражений на профи-ринге чемпиона мира WBA Артема Далакяна с его соперником – претендентом на этот титул Саравутом Таворнхамом из Таиланда. Прошла дуэль взглядов – соперники впервые посмотрели друг другу в глаза и дали короткую пресс-конференцию перед боем.

Отвечая на вопросы журналистов, Саравут Таворнхам заявил, что ему очень нравится в Украине. "Сейчас присутствует некое волнение, ведь я впервые борюсь за титул. Впрочем, я готов биться за пояс и очень хочу стать чемпионом мира" – сказал боксер из Таиланда.

В ответ на эту реплику Артем Далакян подчеркнул: "Это хорошо, что он хочет выиграть, но я отдавать титул не намерен. Сделаю все, чтобы пояс чемпиона мира WBA остался в Украине. В субботу я покажу, как я этого хочу".

Вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев уточнил, что кроме боя Артема Далакяна в программе вечера бокса будут бои Александра Захожего, Игоря Магурина, Тимура Брыкова, Владислава Мельника. Также состоится бой за звание чемпиона Украины с участием Игоря Кудрицкого.

Напомним, вечер бокса с участием чемпиона мира Артема Далакяна состоится уже в эту субботу, 15 июня, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". Билеты еще есть в продаже по цене от 100 грн. Кроме того, два билета можно выиграть, просто ответив на три вопроса и сделав репост:

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

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Артем Далакян – о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

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