Супертяж заявил, что больше не будет драться в Британии - там с ним плохо обращались

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не устает удивлять своими заявлениями. Британец рассказал, что является очень популярным у фанатов, а частности у женщин. Ранее мы писали, что цыганский король Фьюри уничтожил "бомжа" в рестлинге и готов сразиться с чемпионом UFC.

"Интересуются ли мной женщины? Постоянно! – отмечает Фьюри. – Это происходит, куда бы я ни пошел. И дело здесь не только в том, что они знают, кто я. Серьезно, я могу отправиться в чужую страну, где люди меня не знают, но девушки все равно будут заглядываться на меня. Они думают: "Кто этот парень? Брэд Питт? Джордж Клуни?".

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Британский супертяж рассказал о созданном им образе: "Я создал монстра, разве нет? Я стал ярким персонажем. Если я не вхожу в роль, люди чувствуют разочарование. Это бренд". Также Тайсон подчеркнул, что больше никогда не будет драться в Великобритании: "У британцев был свой шанс, но они плохо ко мне относились. Здесь, в США, ко мне относятся как к суперзвезде".

31-летний, у которого в прошлом были проблемы с наркоманией и депрессией, открыл двери своего дома для телеканала ITV , выпустив документальный сериал под названием "Познакомься с Фурисом", который скоро выйдет в эфир.

Напомним, что 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил рестлер-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман, Фьюри сумел одержать досрочную победу.

Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

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