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"Давайте поставим свечку и помолимся дома" – боксер Усик поздравил с Пасхой и признал свою ошибку

19 апреля, 09:59

Вадим Авдасев

Украинский спортсмен сказал, что в нем заиграла внутренняя гордыня

Боксер Александр Усик изменил свое мнение по поводу массовых мероприятий во время карантина из-за пандемии коронавируса. Ранее 33-летний уроженец Симферополя скептически относился к новой инфекции и высказывался, что нужно посещать храмы. Теперь же спортсмен, поздравляя людей с Пасхой, предложил всем отпраздновать ее в домашних условиях. Напомним, вчера Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины.

Во время прямого эфира в соцсетях Александр рассказал:

"Говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают ошибки – это хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, нужно что-то делать".

Я сказал: "Люди, идите в храмы". Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том плане, что все закрывают и ужесточают карантин. Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службой, за причастием. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей".

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Источник: ua.tribuna.com

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