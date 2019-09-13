Давайте сделаем историю вместе: Сауль Альварес принял вызов Ковалева

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября в Лас-Вегасе. Его соперником станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Сауль Альварес. Встреча пройдет при поддержке стриминговой платформы DAZN, с которой у Альвареса действующий контракт на сумму 300 млн долларов.

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"Это официально. Я рад объявить, что поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из сильнейших соперников в полутяжелом дивизионе. 2 ноября состоится один из самых тяжелых боев в моей карьере. Давайте сделаем историю вместе", – сообщил Альварес.

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За этот бой мексиканец получит 30 млн долларов, россиянин – чуть менее 10 млн.

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Для Ковалева это будет уже третий поединок в 2019 году. Ранее он вернул титул чемпиона, победив Элейдера Альвареса. А в минувшем месяце провел защиту пояса, нокаутировав в родном Челябинске Энтони Ярда. Что касается мексиканца, то Сауль Альварес в 2019 году выступил пока лишь раз и победил в объединительном бою Дэниела Джейкобса.

Ранее мы называли причину срыва поединка за титул IBF в среднем весе между Саулем Альваресом и украинцем Сергеем Деревянченко. Украинец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн долларов.

Теперь Деревянченко встретится за вакантный пояс с Геннадием Головкиным.

Деревянченко – Головкин фотосессия Видео: Instagram

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