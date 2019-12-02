Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

Давид Лемье – Макс Бурсак: огненная дуэль взглядов украинца и бывшего чемпиона-красавчика в Канаде

2 декабря, 21:00

Опытный киевлянин в Монреале не уступил фавориту, который в ноябре загорает в шортах

Макс Бурсак и Давид Лемье/Фото Eye of the Tiger M

Макс Бурсак и Давид Лемье/Фото Eye of the Tiger M

Реклама

Украинский боксер второго среднего веса 35-летний Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) и его соперник экс-чемпион мира по версии IBF канадец Давид Лемье (40-4, 34 КО) провели битву взглядов перед предстоящим боем, который состоится 7 декабря в Монреале, в центре "Белл", рассчитанном на 6000. Ранее мы сообщали, что малоизвестный боксер из Узбекистана сломал два ребра украинцу Максу Бурсаку.

Читайте также: Фьюри снова в ударе: "Руис – маленькая жирная свинья, которая съела все пончики в Калифорнии"

Лемье оказался горячим парнем – накануне пресс-конференции он выложил фото, где отдыхает на природе в одних только шортах и шутливо подписал: "Да, я знаю, что все еще загораю, и у меня все еще есть тыква рядом с моим камином, и это 30 ноября".

Ранее мы сообщали, что украинец Бурсак едет в логово к бывшему чемпиону мира и подчеркивает, что находится в хорошей форме.

"Я в хорошем психологическом состоянии и сейчас стремлюсь достичь отличной физической формы. Сделаю все возможное, чтобы победить Лемье, несмотря на то что мы будем боксировать в его родных стенах. Победа на территории соперника приятнее вдвойне", — отметил Бурсак.

За свою карьеру Максим дважды боксировал за чемпионские титулы, но в 2015-м уступил вакантный пояс IBO австралийцу Заку Данну, а в 2017-м не смог отобрать пояс WBO у мексиканца Хильберто Рамиреса.

Смотрите также, как живут боксеры-женщины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

боксеры монреаль Макс Бурсак Давид Лемье

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...