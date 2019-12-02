Давид Лемье – Макс Бурсак: огненная дуэль взглядов украинца и бывшего чемпиона-красавчика в Канаде

Опытный киевлянин в Монреале не уступил фавориту, который в ноябре загорает в шортах

Макс Бурсак и Давид Лемье/Фото Eye of the Tiger M

Реклама

Украинский боксер второго среднего веса 35-летний Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) и его соперник экс-чемпион мира по версии IBF канадец Давид Лемье (40-4, 34 КО) провели битву взглядов перед предстоящим боем, который состоится 7 декабря в Монреале, в центре "Белл", рассчитанном на 6000. Ранее мы сообщали, что малоизвестный боксер из Узбекистана сломал два ребра украинцу Максу Бурсаку.

Читайте также: Фьюри снова в ударе: "Руис – маленькая жирная свинья, которая съела все пончики в Калифорнии"

Лемье оказался горячим парнем – накануне пресс-конференции он выложил фото, где отдыхает на природе в одних только шортах и шутливо подписал: "Да, я знаю, что все еще загораю, и у меня все еще есть тыква рядом с моим камином, и это 30 ноября".

Ранее мы сообщали, что украинец Бурсак едет в логово к бывшему чемпиону мира и подчеркивает, что находится в хорошей форме.

"Я в хорошем психологическом состоянии и сейчас стремлюсь достичь отличной физической формы. Сделаю все возможное, чтобы победить Лемье, несмотря на то что мы будем боксировать в его родных стенах. Победа на территории соперника приятнее вдвойне", — отметил Бурсак.

За свою карьеру Максим дважды боксировал за чемпионские титулы, но в 2015-м уступил вакантный пояс IBO австралийцу Заку Данну, а в 2017-м не смог отобрать пояс WBO у мексиканца Хильберто Рамиреса.

Смотрите также, как живут боксеры-женщины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама