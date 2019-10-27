"Дайте нам Конора, будем его избивать": отец Нурмагомедова хочет организовать бой с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

Реклама

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о желании организовать бой между экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора против Ислама Махачева.

Читайте также: Нурмагомедов "слился" после вызова Ибрагимовича

"Дайте нам Конора. Исламу Махачеву. У меня есть другой план что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу, в партере. Второй раунд – смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его стойке", – написал Абдулманап в Instagram.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что проведет следующий бой 18 января в Лас-Вегасе.Ирландский боец готовится к бою в октагоне.

Читайте также: Макгрегор не стал молчать – реакция Конора, когда он узнал о прошлом Владимира Зеленского

Также мы писали, что что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама