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"Дайте нам Конора, будем его избивать": отец Нурмагомедова хочет организовать бой с Макгрегором

27 октября, 14:57

Абдулманап Нурмагомедов планирует провести поединок Исламу Махачеву

Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о желании организовать бой между экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора против Ислама Махачева.

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"Дайте нам Конора. Исламу Махачеву. У меня есть другой план что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу, в партере. Второй раунд – смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его стойке", – написал Абдулманап в Instagram.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что проведет следующий бой 18 января в Лас-Вегасе.Ирландский боец готовится к бою в октагоне.

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Также мы писали, что что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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MMA UFC Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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