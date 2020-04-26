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Даже ботинки дезинфицировали: как во время пандемии прошел рискованный турнир по боксу в Америке

26 апреля, 10:50

Елена Павлова

Зрителей сажали через два места друг от друга, а боксеры выходили в масках

25 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, в Никарагуа прошел вечер профессионального бокса. На арене Gimnasio Alexis Arguello в в городе Манагуа состоялось восемь боев. Причем все поединки были рейтинговыми, а организаторы боксерского шоу в Центральной Америке предусмотрели серьезные меры предосторожности.

При входе на арену у всех проверяли температуру, заставляли обрабатывать антисептиками руки, а также подошву обуви – зрители становились ногами в специальную ванночку, из-за чего на улице образовалась длинная очередь. Также все присутствующие должны были быть в масках, а работники арены еще и в перчатках. Во время поединков болельщики на трибунах разместились также на безопасном расстоянии – через два места.

Зрители на боксе в Никарагуа

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Зрители на боксе в Никарагуа / Фото: Reuters

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Боксеры с командами выходили в ринг в масках, снимая их уже непосредственно в нем. Рефери в ринге также был без маски, а вот тренеры так и оставались с закрытым лицом.


Комментаторы, работавшие у ринга, и журналисты также все время были в масках и перчатках. Одним из экспертов телеканала Canal 6 стал местный чемпион мира во втором наилегчайшем весе Роман Гонсалес (49-2, 41 КО), также прошедший при входе все необходимые меры предосторожности.

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Никарагуа боксеры зрители коронавирус дезинфекция Роман Гонсалес

Источник: xsport.ua

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