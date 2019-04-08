Дебаты Порошенко и Зеленского сравнили с боем Мейвезер – Макгрегор

Олимпийский призер провел параллель между противостоянием кандидатов и самым кассовым поединком в истории бокса

Тарас Шелестюк. Фото: Getty Images

Дебаты Порошенко и Зеленского сравнили с боем Мейвезер – Макгрегор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4bf/9d4/5c84bf9d4de5f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4bf/9d4/5c84bf9d4de5f.png 2019-04-08T17:18:00+03:00 Бокс Олимпийский призер провел параллель между противостоянием кандидатов и самым кассовым поединком в истории бокса

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк, завоевавший "бронзу" на Олимпиаде-2012 в Лондоне и выигрывший все свои 17 боев на профи-ринге, прокомментировал эпопею с дебатами между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Ну что, дорогие украинцы, эта раскрутка дебатов от кандидатов в президенты напоминает мне раскрутку боя Мейвезер – Макгрегор! Я думаю, что на НСК "Олимпийский" будет жарко и это будет интереснее, чем смотреть матчи "Динамо" (Киев). Какие ваши прогнозы на этот поединок?!" – написал у себя в Instagram Тарас Шелестюк.

Напомним, поединок знаменитого боксера Флойда Мейвезера и бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора прошел по правилам бокса в 2017 году в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе и завершился пебедой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде. За тот бой, который является самым кассовым в истории бокса, Мейвезер получил 300 миллионов долларов, а Макгрегор – 80 миллионов.

ВИДЕО БОЯ МЕЙВЕЗЕР – МАКГРЕГОР

Как сообщалось ранее, Тарас Шелестюк в своем 17-м бою на профи-ринге добыл уверенную победу над мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом. Судьи единогласным решением отдали все раунды Шелестюку - 80:71, 80:71, 80:71.

Также сообщалось, что жена боксера Тараса Шелестюка продефилировала в купальнике под завистливые взгляды окружающих. Алина заставила отдыхающих у бассейна наблюдать за ней, затаив дыхание.

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