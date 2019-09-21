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Дебют Усика в супертяжелом весе вызвал большой ажиотаж среди болельщиков

21 сентября, 09:27

Александр готовится к поединку против Тайрона Спонга

Александр Усик

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

На дебютном поединке Александра Усика в хэвивейте против голландца Тайрона Спонга в Чикаго на Уинтраст-арене ожидается аншлаг. Ранее мы писали, что Усик со "стволом" показал, как будет избивать кикбоксера. 

До дебютного поединка бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе остается еще три недели, однако билетов на данное событие уже катастрофически не хватает. Отмечается, что в продаже оставалось всего 600 билетов на дебютный бой украинца.

Напомним, что поединок Александра Усика и Тайрона Спонга состоится 12-го октября. Транслировать данный вечер бокса будет популярная стриминговая платформа DAZN.

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Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.

Усик vs Спонг

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

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Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: BoxingScene

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