"Делаю куннилингус": Фьюри рассказал, как укрепляет челюсть перед боем с Уайлдером

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри продолжает эпатировать публику перед реваншем с американцем Деонтеем Уайлдером, который состоится 22 февраля в США. Напомним, ранее Фьюри заявил, что мастурбирует по семь раз в день. "Я делаю это, чтобы сохранять в организме нужный уровень тестостерона. Надо быть активным. Не хочу, чтобы его уровень упал". Теперь же "Цыганский король" выдал новую порцию деталей из своей интимной жизни.
На вопрос, каким образом Тайсон Фьюри укрепляет свой подбородок перед боем с Деонтеем Уайлдером, который 41 из 42 своих побед добыл нокаутом, обидчик Владимира Кличко ответил: "Вообще-то, я уверен в своем подбородке. Но чтобы укрепить его, я регулярно делаю куннилингус. Так что – да, я укрепляю свою старенькую челюсть", – отметил Фьюри
Тайсон Фьюри и его жена Пэрис
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Ранее Фьюри назвал раунд, в котором "вырубит" непобедимого Уайлдера. "Цыганскому королю" приснилось, что его реванш с "Бронзовым бомбардировщиком" будет очень скоротечным и завершится в течение шести минут.
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