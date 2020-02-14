"Делаю куннилингус": Фьюри рассказал, как укрепляет челюсть перед боем с Уайлдером

Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри продолжает эпатировать публику перед реваншем с американцем Деонтеем Уайлдером, который состоится 22 февраля в США. Напомним, ранее Фьюри заявил, что мастурбирует по семь раз в день. "Я делаю это, чтобы сохранять в организме нужный уровень тестостерона. Надо быть активным. Не хочу, чтобы его уровень упал". Теперь же "Цыганский король" выдал новую порцию деталей из своей интимной жизни.

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

На вопрос, каким образом Тайсон Фьюри укрепляет свой подбородок перед боем с Деонтеем Уайлдером, который 41 из 42 своих побед добыл нокаутом, обидчик Владимира Кличко ответил: "Вообще-то, я уверен в своем подбородке. Но чтобы укрепить его, я регулярно делаю куннилингус. Так что – да, я укрепляю свою старенькую челюсть", – отметил Фьюри

Тайсон Фьюри и его жена Пэрис

Читайте также: "Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об Усике

Ранее Фьюри назвал раунд, в котором "вырубит" непобедимого Уайлдера. "Цыганскому королю" приснилось, что его реванш с "Бронзовым бомбардировщиком" будет очень скоротечным и завершится в течение шести минут.

Реклама

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама