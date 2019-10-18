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"Деликатес с риском": бывший соперник Бетербиева раскрыл его стратегию и прикинул, чем ответит Гвоздик

18 октября, 10:47

Сегодня | Спорт

Украинец Силлах будет болеть за своего друга, которого попытается забить россиянин

Бетербиев и Гвоздик - дуэль взглядов

Бетербиев и Гвоздик - дуэль взглядов / Фото: Getty Images

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Сегодня ночью в Филадельфии чемпион мира в полутяжелом весе WBC Александр Гвоздик проведет объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым, который в третий раз попытается отстоять свой пояс IBF. Соперники уже прошли процедуру взвешивания. В свое время по любителям Бетербиев ни раз встречался с другим украинцем, Исмаилом Силлахом. На кадетском чемпионате мира-2001 сильнее был Исмаил, выигравший турнир, а финал взрослого чемпионата Европы-2006 уже остался за россиянином. Много лет спустя Силлах даже был спарринг-партнером экс-конкурента.

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"Артур продолжает совершенствоваться, сейчас он уже один из лучших боксеров мира – сильный, бьющий, – говорит Исмаил. – Но в этом бою я буду на стороне Гвоздика, мы с ним друзья. Саша – очень сильный боец и также продолжает развиваться. Это будет исключительно классный бой, деликатес для любителей бокса. Ребята большие молодцы, что пошли на такой риск и объединение титулов. Повторюсь, что буду болеть за Саню, но желаю удачи обоим.

Да, на мой взгляд они оба боксера высшего уровня. Два разных стиля. Артур – жесткий ударник, puncher, который строит всю работу так, чтобы попасть и забить противника. Саня – техничный, хорошо двигается и много бьет. Скорее всего, бой так и получится: Артур будет стараться ударить, а Саня перебоксировать его".

Ранее мы писали,когда начало и где смотреть бой за два чемпионских пояса между Гвоздиком и Бетербиевым.

Также смотрите видео, как украинский супертяж Владислав Сиренко отправил в нокаут итальянца Ди Берардино

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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