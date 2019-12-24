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Дело было в баре: Деревянченко сказал, почему его путают с Ломой и сколько денег просил у Альвареса

24 декабря, 18:23

Топовый украинский средневес ждет поединок с Канело уже в 2020 году

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

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Известного украинского боксера-средневеса Сергея Деревянченко в США путают с чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко. Ранее мы писали, что после проигрыша от Головкина украинский Техник собирался воевать, а теперь Деревянченко ждет мегабой с Канело.

"В баре в Нью-Йорке мы разговорились с барменом. И мой друг говорит ему: "Это же боксер". И начал рассказывать обо мне. Бармен кивал-кивал, а потом спрашивает: "А как его зовут? Деревянченко? А... Ломаченко". Он так решил, потому что обе фамилии заканчиваются на "нко". Мы сказали, что нет, я – не Ломаченко. Но он заверил, что я на него похож", – улыбаясь рассказал Сергей в интервью каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Также Деревянченко вспомнил, из-за чего сорвался его бой с Саулем Альваресом за пояс IBF. По словам украинца, среди прочих сыграл свою роль и финансовый фактор.

"Они не согласились дать мне ту сумму, которую говорил мой менеджер. Не знаю точно, сколько предлагали они, но мы хотели 7 миллионов долларов, – рассказал Сергей. – А Альварес получил бы гонорар в 35 миллионов, но они были не согласны. Мол, Канело у Джейкобса выиграл, а Деревянченко Джейкобсу до этого проиграл и хочет такие большие деньги. Но в 2020 году мне будут пытаться организовать бой с Альваресом".

Мы уже сообщали, что в конце 2020 года Деревянченко получит большой бой и громкого соперника.

Смотрите также, каким был анонс боя Головкин – Деревянченко

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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боксер Василий Ломаченко Сауль Альварес Сергей Деревянченко

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