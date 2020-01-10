"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер Усика

Хейтеров Ломаченко Лапин обозвал "рогатыми". А еще он не понимает, как на видео сумели рассмотреть флаг России

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Пока Василий Ломаченко продолжает хранить молчание по поводу скандального видео на его странице в Instagram, за него заступился тренер другого украинского боксера Александра Усика – Сергей Лапин.

"Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! – написал в комментариях под скандальным видео Василия Ломаченко Сергей Лапин. – Вы дымитесь, продолжайте... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть сего не картинка, а СЛОВО! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымиться и гореть, у вас там, наверное, жарко очень"

INSTAGRAM

Напомним, на видео, которое запостил Василий Ломаченко, российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

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У тренера Александра Усика Сергея Лапина после этого комментария прогнозировано возникла словесная перепалка с другими пользователями соцсетей. "Идея хороша. Но Василий – украинец! Почему не снять видео с военными своего государства? А вместо этого в ролике развивается флаг агрессора. Это напрямую показывает суть ролика. И поддержку агрессора. Что тут непонятного?", – написал Лапину один из подписчиков.

На что Сергей Лапин отреагировал: "Как вы на черно-белом видео разглядели цветной флаг?"

Отметим, что видеоряд в посте Ломаченко действительно – черно-белый. Поэтому, вероятно, кому-то было сложно разглядеть нашивки с флагом России на плечах у спецназовцев. Однако в оригинальном цветном видео их четко видно.

Еще один пользователь соцсетей задал Сергею Лапину вопрос: "Скажи тогда, кто ведет войну на территории Донецкой и Луганской областей?". На это тренер Александра Усика ответил: "Вам может ответить на этот вопрос тот, кто ее там ведет!"

Лапин и Ломаченко. Фото – Instagram

Усик, Ломаченко и Лапин. Фото – Instagram

Добавим, что пока от Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", сам он схватил себя между ног. Украинский боксер, количество хейтеров которого в родной стране за последние сутки значительно увеличилось, повторил провокационное движение певца Майкла Джексона.

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